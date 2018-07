Lebanon High School principal’s list and honor roll

Ninth Grade

Addison G. Porter, Aiden R. Britt, Ailaina M. Harper, Ainsley B. Culbreath, Alana N. Pendleton, Alexa , Barba Perez, Alexander C. Lopez, Alicia Hailey, Alma I. Laboube, Amanda G. Midgett, Amber L. Lagrange, Amelia B. Felts, Aniyah A. Grant, Aurian M. Wheaton, Avery E. Harris, Bailey F. Hayes, Bella Lemieux, Benjamin P. Parker, Blake O. Miller, Breana L. Nicolas, Brittany L. Moore, Cadence R. Clark, Caleb L. Gregory, Cara Kough, Carolina Partridge, Caroline A. Wright, Casey A. Fox, Catherine E. Duncan, Catherine Mueller, Charlye M. Young, Cheyenne L. King, Chloe E. Flesch, Christopher T. Bailey, Daisy P. Ayala, DeeAnna F. Christensen, Donovan C. Solbrig, Eden L. Anderson, Elijah J. Carson, Fallon M. Bradford, Fiona King, Gavin R. Halbert, Hailee B. Pedigo, Haley L. Grime, Hannah G. Mullins, Hayden B. Lord, Hayden M. Jones, Hayden R. Belcher, Hemaya Wells, Jacob E. Clemmons, Jada A. Cleaver, Ja’Kayla M. Keeley, Jamie J. Boyd, Jayden Butler, Jeneva Midgett, Jesse R. Brown, Jhonatan D. Roman, Jiaying (joann Wu, Joe W. Mathews, John T. Heath, Jonah B. Brewington, Jordan E. Edwards, Jordan W. Henson, Joshua R. Kendall, Julia E. Boyd, Kailee P. Scott, Kaitlyn E. Vann, Kendall L. Arnold, Kennadi R. Martin, Kevache J. Coleman, Khirsten A. Marion, Kiley A. Brasher, Kyle L. Scott, Kylee A. Patterson, Kyra P. Pedigo, Landon C. Lindsey, Landry N. Dixon, Laynie M. Rippee, Lindsay A. Reese, Logan C. Apple, Logan T. Stephens, Luke J. Wamble, Maddox C. Thigpen, Madisyn N. Lohner, Makayla C. Raymond, Mallory N. Lohner, Marion M. Whitley, Marissa D. Juarez, Mason L. Davis, Melia B. Kirkendoll, Mia F. Martin, Miranda A. Phillips, Mirna E. Pacheco, Mykayla B. Parr, Naij T. Taylor, Natasha M. Brunner, Nathaniel I. , Roth Selliers, Nicholas G. Moulton, Om C. Mistry, Paige A. Huckaby, Parker G. McCall, Peter H. Pearson, Philip N. Griffin, Rebecca J. Everett, Ricki J. Driver, Ryan N. Becht, Samantha A. Brazelton, Sara E. Magana, Sarah K. Hazen, Savannah N. Seay, Tabetha L. Anderson, Thomas J. Poteet, Tori M. Denney, Trinity R. Todd, Tyler Whittaker, Vada E. Jakalski, Vanessa A. Szych, William F. Spruill, William S. Burruss, Willow N. Bowen, Winter M. Foster, Zachary C. Marshall, Zander R. Alexis and Zaria A. Kendall.

10th Grade

Aaryn G. Lester, Abbey C. Gore Abraham J. Guzman Addison Thiele, Akira E. Wooden, Alex R. Faircloth, Alexis D. Young, Alexis Lopez, Allison B. Collins, Allissa M. Mulaski, Amber J. Kirby, Anna C. Bazydola, Anne Marie Heidebreicht, Annie R. Whitefield, Aubrey P. Perry, Azura S. Haley, Bailey C. Harris, Benjamin C. Birdwell, Bibiana G. Zermeno Magana, Billy D. Massey, Braden S. Harrison, Braden W. Fuller, Brady Chappell, Brandon Bozza, Briley Vaden, Bryli N. Evans, Caleb A. Nabors, Camille M. Shipp, Chandler M. Pruett, Charles N. Hopper, Charles S. Lowery, Cheyenne M. Jackson, Clarice M. O’Connell-Bond, Collin S. Aucoin, Connor G. Ragsdale, Dallas A. Cheesman, Damy V. Ortiz, Daniel E. Hartley, Devin D. Smith, Devin M. Long, Dylan J. Harris, Edwin E. Smith, Ellen G. Bobo, Emily F. Gipson, Emilyn M. Hashimura, Emma C. Stone, Emme M. Hicks, Eric M. Fung, Ethan C. Vars, Ethan W. Keith, Gabrielle N. Sharon, Garrison R. Leonard, Gaven J. Reasonover, Ge’Nasia Eddings, Grace A. Boothe, Hannah V. Lawson, Harley C. , Scranton, Ira Mitchell Ballard, Isaac Lopez, Isabella G. Beene, Jacob L. Creighton, Jenna N. Simms, Johnson C. Phung, Jonathan L. Gass, Jose M. Ortiz, Justice A. Caldwell, Kaitlyn G. Harper, Kaitlyn L. , Diviney, Katelyn M. Zolen, Katherine L. Matthews, Kathryn-Alice R. Orr, Kelsey L. Dearmond, Kensley M. , Hollandsworth, Kristen L. Harding, Laredo L. Hixson, Levi R. Sampson, Lily K. Binkard, Lora R. Smith, Lorena Mendez, Luisa E. Arevalo, Madeline E. Walker, Madilyn F. Kimble, Madison C. Stark, Makenzie G. Mohr, Mark A. McDearman, Marshall S. Williams, Mary M. DesJardins, Mason H. Baines, Mason T. Thorne, Matthew W. Simmons, Micah W. Cummins, Michael C. Flesch, Nancy Patel, Olivia A. Powers, Olivia B. Carver, Olivia J. Shaw, Piper R. Bailey, Pranav K. Patel, ReAnna L. Davenport, Rebecca R. Brown, Rebekah E. Brandt, Remington H. Jenkins, Robert K. Finch, Rocsana Martinez-Pantaleon, Rylea J. Long, Sam F. Lewis, Sara K. Reese, Shelby J. Gregory, Teneisha McCathern, Trinity A. Fisak, Trinity E. Royer, Tyler M. Wiggins, Tyson J. Kelley, Victor H. Esparza Jr. and William J. Sabaski.

11th Grade

Alexa H. Wyloge, Alexandra Diosdado, Anna M. Bennett, Benjamin A. Nixon, Benjamin C. Brashear, Briana L. Delk, Brieanna Cummins, Brizeida Chavez, Cade M. Baker, Chelsea Walker, Christopher D. Wolfe, Danielle N. Thomas, David T. Chen, Destini McKnight, Destiny N. Key, Deya Y. Wuerdig-Van Winkle, Diana Garcia-Ortiz, Elijah M. Alexander, Emily A. Toporowski, Emily N. Boyd, Emma L. Mutz, Evan R. Britt, Genevieve G. White, George E. Warren, Halen G. Tyler, Indiga F. Heilman, Isaac L. Bland, Isabella M. Magana, Jack T. McLean, Jaden A. Boyd, James Robert S. Burton, Jamie M. Adams, Jazmin R. Niniz, Jenna R. Manus, Jessye-Dee B. Duncan, John J. Anderson, Joshua T. Haynes, Juan P. Esparza, Julia G. Stranahan, Kaitlyn R. Dedman, Kaylah N. Richey, Kendal A. Plumlee, Kholby T. Salerno, Lansdon L. Bartlett, Lecarl C. Butler, Lucas R. Oakley, Lucas W. Reagan, Madilyn M. Day, Mason D. Phillips, Nancy Ung, Nataleigh M. Wallace, Nathan Rowlett, Nathaniel R. Winfree, Nicholas C. Allison, Nicole M. Bashour, Nidhay P. Patel, Noah Z. Culbert, Parker D. Burch, Presley E. Bush, Samantha A. Barnes, Samantha P. Conseen, Scott A. Sabel, Shelby R. Parks, Skyler B. Laszczewski, Sydney A. Elrod, Thomas H. Bryan, Tyler A. Yaracs, William D. Jones, Xavier Mills and Y.V. Nguyen.

12th Grade

Adyson C. Palmer, Alexandreh O. Brewington, Alexandria E. Teamer, Alexia R. Grant, Allison C. Burruss, Andrew R. Willis, Anna A. Muktikar, Benjamin Ortez, Brianna E. Nagelhout, Caitlin D. King, Chance F. Reasonover, Chloe E. Foutch, Danielle L. Redmond, Devin W. Cole, Elijah D. McDearman, Emily N. Barron, Erin B. Kimble, Ethan T. Maggart, Ethan T. Robertson, Gabriella M. Tecson, Gage M. Davenport, Hanna N. Davis, Hattie B. Isham, Hayden A. Bone, Hunter D. Fugate, Isabel Camacho, Jennifer M. Bayne, Jeremiah M. Arnold, Jessica Ramirez, Kaitlyn R. Keith, Kameryn L. Hamilton, Karmen A. Freeman, Katelyn M. Marshall, Katie T. Bush, Keely J. Hicks, Keiona J. Fleming, Lauren L. Fox, Lauren N. Walker, Layla M. Dillon, Leah J. Brandt, Lindsay R. Manning, Madelyn G. Poteet, Makeya S. Prince, Maley E. Turley, Margaret A. Daily, Mason D. Roberts, Matthew J. Shoemaker, Mattie E. Post, Megan L. Sullivan, Melissa L. Crespo, Michaela E. O’Connell, Mikayla B. Lockridge, Morgan L. Jones, Morgan P. Newberry, Moriah F. Stark, Nicholas A. Duke, Nicholas C. Hunter, Nikita S. Kabanov, Noah C. Mulaski, Oladapo A. Teyinka, Olivia M. Caruana, Preston E. Parks, Rae A. Lavender, Rebekkah R. Henson, Ryan A. Fung, Samantha G. Bane, Shivam J. Desai, Shivani K. Dixit, Shivani K. Patel, Sidney E. Kurtz, Sydney N. Gibbs, Taylor M. Herndon, Timothy R. Kelley, Tyler J. Garvin, Tyler Moore, Victor J. Perez, Victor M. Vega, Vidishakumari J. Prajapati, William C. McRae and William E. Dedmon.

Honor Roll

Ninth Grade

Aaliyah Dowell, Aaron D. Fulcher, Abigail Bode, Abigail G. Bradford, Abigail G. Parks, Abigale S. Derosett, Abigayle G. Corley, Ajah N. Coggins, Alainah M. Pingitore, Alana B. Deering, Alexa G. Dunaway, Alexandria P. Denson, Alexia B. Northcutt, Alexis C. Martin, Allison F. Palmer, Alysah J. Glass, Alyssa J. Counter, Ana Thalia Barrera, Anadelia Martinez, Armando A. Vallecillo, Azucena Salazar, Brandon T. Shrum, Caleb A. Redd, Carson D. Boles, Charles H. Graviss, Chloe I. Moles, Christopher D. Gass, , Christopher M. Hawn, David R. Penuel, Diego F. Esparza, Dylan T. Bates, Elizabeth M. Rogers, Emily F. Maxfield, , Emma Hopkins, Emma Sue G. Dorris, Eric L. Donaldson, Ethan T. Coleman, Faith Kowal,Hailey C. Evetts, Hannah Escue, Hannah L. Evetts, Hannah N. Breedlove, Hannah R. Goad, Hunter A. Scurlock, Hunter B. Johnson, Isaac A. Johnson, Isabella C. Simmons, Isaiah Gilbert, Jackson R. Monette, Jacob A. Belcher, Jacob L. Jewell, Jaleste R. Bryson, James W. Palmer III, Jayden N. Reinoehl, Jeffery M. Tate, Jennifer Barrera-Pantaleon, Jerod S. Patterson, Jesse D. Montgomery, Jireh N. Brinkley, John G. Tomlinson, Jonathan L. Hendrick, Jordan F. Crow, Jorge Montes-Espinoza, Joshua D. Marion, Joshua Fuller, Jude S. Hassell, Kaitlynn A. Hibdon, Kaiya E. Horan, Karissa J. Tramel, Katherine L. Hozey, Kayla D. Sisco, Keilye D. Broughton, Kelsey R. Suddarth, Kendra L. Harris, Kennedy E. Gardner, Kyle J. Thomas, Kylie N. Retzke, Lamont L. Jermyn, Landon J. Thompson, Landon Sircy, Laurel G. Willis, Lillian P. Hibdon,Linden A. Palmer, Lizzie E. Odom, Logan H. Houdek, Luka A. Saller, Madison B. Newberry, Madison M. Hall, MaryAnna E. Brown, Mason W. Birket, Meleya N. Lewis, Monica L. Winters, Patrick W. Seay, Paul E. O’Neal-Graves, Rachel O. Hozey, Rebbeca L. Ward, Rebekah I. Lim, Rory E. Wilson, Ryan C. Norvil, Ryan C. Wood, Savannah D. Kennedy, Savannah J. Barton, Serinity O. Scales, Sumayah H. Shohayet, Sydni R. Lening, Taianna M. Birdsong, Taliyah A. McCathern, Taylor A. Travis, Victoria Miranda Perez, Wendy C. Bogle, Wesley A. Schell, William D. Smallwood III, William E. Seats III, Zachariah K. Corum, Zachary Bone, Zackary W. Mcelhiney and Zoe A. Sims.

10th Grade

Addison D. Fuller, Addison G. Alford, Adrianna M. Figueroa, Aleksandr P. McGovern, Ale’sia N. Carr, Alexander O. Clemons, Alexis Galvez, Alexis N. Vanatta, Alyssa D. Woodcock, Angel Calderon, Angelica Castro, Aniston G. Stewart, Ashley Payne, Audrey E. Wheetley, Austin L. Horton, Austin L. Morphis, Austin Penuel, Brody A. Carroll, Cameron B. Stephens, Cameron L. Holley, Caroline P. O’Brien, Chandler J. Mills, Chandler J. Thomas, Charles W. Floyd, Claudia Kalaj, Claudia R. Aucoin, Corbin M. Hagman, Courtney A. Allen, Cullen Haverstick, ,Dalton T. Woods, Damien B. Brown, Daniel A. Garcia, Daniel G. Sealock, David R. Greene, Deanna M. Hauk, Deanna P. Martin, Delaney N. Hunter, Delisha Kirkendoll, Destiny H. Hicks, Devin A. Cooper, Devin M. Shotwell, Dryden B. Bowen, Dylan T. Reeves, Effie G. White, Eliza Puckett, Emily G. Parker, Ethan H. Bentley, Gabriel S. Trueman, George A. Lowery, Gracie E. Edens, Hayden M. Merrell, Hayli M. Stewart, Hezekiah E. Moore, Holly B. Gentry, Honesty Weir, Ian J. Anderson, India A. Mastin, Iseli Irizarry, Jack D. Dodson, James P. Benton, Joanna G. Barrera, John L. Vastola, John P. Wamble, Joseph P. Moore, Juanita N. Zaragoza, Justin D. Bowhannon, Kaleb S. Truss, Karen Calderon, Katelyn M. Allen, Kathryn D. Sanchez, Kayla N. Badru, Kelly J. Heady, Kenzie R. Storm, Kiera D. Fudge, Kierstin J. Undzis, Kiyona A. Browne, Kolbe L. Burnett, Lindsey A. Freeman, Lindsey A. Lasater, Madileigh G. Montgomery, Madison G. Dillon, Maghan C. Williams, Makayla P. Holt, Mamie S. Shaw, Manuel F. Salazar-Perry, Marlene E. Wilkerson, Megan A. Pietras, Micayla B. Sutton, Mikasha N. Gilliam, Miles T. Brewer, Mitchell J. Ferguson, Molley M. McElhiney, Morgan E. Jones, Myleisha Wharton, Natalie King, Olivia A. Pryor, Omar E. Lopez, Paul B. Gann, Phillip D. Adams, Quamesha R. Dubois, Raul Martinez, Richie T. Evetts, Robert J. McFall, Ryan C. Toporowski, Sarah A. Mathis, Slone M. Carr, Susan B. Lasater, Victoria S. Gammons, Wesley O. Watjen, William G. Cogdill and Zo’Riah High.

11th Grade

Aaron P. Nugent, Abigail E. Chance, Abigail M. Phillips, Ajunay U. Wolf, Alaina L. Walsh, Alanna N. Kynard, Alex W. Nugent, Alexander Allen, Alisia M. Huerta Perry, Alison G. Caruana, Alissa R. Watson, Aliyah J. Stevenson, Angelica M. Andres Aguirre, Anna L. Dozier, Aubrey E. McElhiney, Austin L. Brown, Austin P. Dickson, Autumn M. Ford, Bayleigh M. Frye, Bently C. Spicer, Brandon Wentzell, Breanna L. Turner, Briana L. Downs, Bryan A. Maza, Caitlyn M. Reed, Chandra F. Sawyer, Charles A. Sells, Christina M. Brenner, Cory D. Buckingham, Dale E. Brown, Daniel A. Montana, Daniel A. Thurman, Daniel Calderon, Deiceious K. Woods, Dustin J. Souksangouane, Easton M. Willis, Edgar D. Segundo Del Angel, Elias R. St. Peter, Emily B. Smith, Emily G. Denby, Emily G. Sword, Emily J. Massey, Emily L. Wright, Erin Hostettler, Estefany D. Perez Labrada, Ethan A. Njezic, Ethan D. Dorris, Ethan D. Smiley, Ethan G. Crowell, Evan T. Stewart, Gabriel A. Brewington, Gabriela I. Foxworth-Nwaneri, Garrett S. Johnson, Gennifer L. Bennett, Gerald S. Perry II, Gildardo Gutierrez, Grace J. Durham, Haley B. Key, Hannah F. Denny, Hannah L. Forkum, Hector Barrera Vazquez, Isaiah D. Coggins, Isaias J. Hernandez, Israel Irizarry, Jace E. Gray, Jack A. Goode, Jade M. Trammell, Jaelin K. Truong, Jakeshia Q. James, Jasmine L. Fuqua, Jayla A. Roberts, Jayson A. Hawkins, Jessica K. Ramos, Joel Vitervo Alvarez, Jonah M. Lim, Jonathan G. Licon, Kaetlyn R. Ragan, Kaitlyn N. Rollins, Kameron E. Davis, Kamron B. Morgan, Karina Billings, Katrina L. Gescat, Kendra Lopez, Kenija D. Armstrong, Kimberlijo M. Miller, Kimberly P. Shields, Kyleigh G. Roberts, Lacee J. Hornsby, Lakenya D. Burton, Levi B. Rhoten, Lewis Covile, Lily M. Guerra, Lizzy O. Garcia Monjaras, Lornazha E. Freeman, Lucy R. Graviss, Makenzie K. Lockridge, Mary C. Minter, Maryanna J. Booker, Matthew B. Tarpley, Mckenzie J. Carlton, Michael C. Higgins, Michael U. Pacheco, Miracle Q. Jude, Monique G. Rosas, Nadia R. Harkovich-Abdullah, Natalie A. Phillips, Nevaeh M. Sanders, Nicholas W. Culbert, Nihalkumar R. Patel, Noelia Barrera Luna, Peyton E. Felts, Rhema L. Brinkley, Roben Parker, Ryan A. Metzler, Ryan W. Brown, Samantha J. Lee, Samantha L. Stubblefield, Scottie R. Breece, Shealeen F. Otis, Sierra C. Lenker, Sofia N. Zavala, Sydney E. Schettler, Taylor M. Murray, Taylor M. Yeomans, Teagan S. Hedrick, Thatcher P. Steed, Timothy M. Sailer, Tinessa A. Davis, Trent B. Morgan, Trent T. Mitchell, Trinity M. Sansiviero, Tristen L. Neal, Ty Hopper, Victor A. Garcia, Yasmene Y. Hammonds, Zachary N. Pena and Zachary T. Epps.

12th Grade

Abigail M. Hall, Adam D. Keil, Adoria M. Randolph, Alanna B. Clemmons, Alex N. Whitaker, Alexander D. Gammon, Allison L. Cleveland, Andrew R. Owen, Arwen B. Adkins, Ashley N. Grimes, Autumn B. Speck, Bernadette S. Netter, Briawna M. Wood, Caleb M. Durham, Carlie B. Fox, Carrington H. McGowan, Chelsea N. Henry, Christopher R. Crenshaw, Cody S. Mofield, Cristian Ortiz Vitervo, Cydney Nelson, Daisy A. Carrillo, Daniel A. Perez, Derontez M. Lattimore, Dhruvkumar R. Lad, Dylan T. Spicer, Edoardo Ferrari, , Elisabeth H. Wilson, Emily J. Lee, Emma C. Herd, Eric D. Daniels, Erick L. Sanchez, Ethan M. Wamble, Ethan T. Willis, Evan J. Redic, Faith A. Walton, Felipe Juarez, Gabriel R. Nye, Giovanni V. Santos, Guy C. Hatley, Hailyn R. Stewart, Harmony L. Dillon, Hunter M. Thompson, James L. , Fuqua, Jarod M. Lloyd, Jason W. Kintzler, Jaxon W. Whittaker, Jeffrey S. Duncan, Jerry T. Satterfield, Jillian N. Tramel, Jorr’Ian King-Clark, Justin R. Magers, Kaleb S. Jasper, Kali A. Pate, Karen S. Chac, Katelyn F. Smith, Kathrine E. Malash, Kathryn A. Pittman, Kaylee M. McDermott, Keionna L. Britton, Kelly P. Long, Kemon J. Neuble, Kirsten L. Granstaff, Krislyn J. Jenkins, Lexy L. Chaffin, Lia M. Reeves, Macie A. Rountree, Macy V. Lee, Madeline G. White, Madison R. Moles, Maggie E. Anderson, Makayla Goode, Makiah S. Prince, Marian A. Dye, Matthew S. Ham, Megan L. Jaselskis, Morgan E. Scott, Nathan C. Counts, Nathaniel W. Shields, Nicholas A. Park, Olivia S. Alpert, Oluwatobi S. Adewale, Quintin T. Suber, Racheal P. Jones, Rebekah N. Merrell, Robert J. Pitts, Rodrigo Galvez Vega, Ryan M. Barber, Samantha A. Kirby, Samantha M. Newton, Sarah M. Gunn, Savannah N. Dodd, Scott W. Richie, Sergio F. Perez, Shaliek N. Pearson, Shawn M. Maynard, Skyann M. Wiley, Steven C. Loring, Tatum L. Bolander, Telma G. Beltran Alfaro, Tessa C. Barrett, Victoria E. Jablonski and Zachary T. Johnson.