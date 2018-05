Wilson County results in Great 8

GIRLS

800 meters—1. Julia Karsten, Mt. Juliet, 2:17.65

High jump—2. Olivia Lanius, Wilson Central, 5-0

Shot put—2. Zoe Vlk, Wilson Central, 39-11 (school and personal record)

Discus—3. Zoe Vlk, Wilson Central, 118-2

BOYS

400 meters—5. Kenard Laribo, Wilson Central, :51.09

800 meters—8. Russell Riggan, Wilson Central, 2:07.54

1,600 meters—2. Baylor Franklin, Wilson Central, 4:15.92

3,200 meters—1. Aiden Britt, Lebanon, 9:42.6; 3. Grant Pody, Wilson Central, 9:53.82

4-by-100 relay—3. Mt. Juliet, :42.47

4-by-400 relay— 4. Wilson Central, 3:28.56 (tied school record); 8. Mt. Juliet, 3:33.99

High jump—5. Jonterio Horton, Lebanon, 6-2

Pole vault—1. Cole Shea, Mt. Juliet, 15-0; 2. Nathan Shields, Lebanon, 14-6

Long jump—4. Garrett Todd, Wilson Central, 22-2

Triple jump—8. Nathanael Green, Lebanon, 42-5

Shot put—8. Kolin Miller, Wilson Central, 45-3

Discus—2. Kolin Miller, Wilson Central, 153-9 (school and personal record)

The Blue Devils, Wildcats and Golden Bears will compete in the sub-sectional at West Creek and Kenwood in Clarksville on Thursday through Saturday.