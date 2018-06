Walter J. Baird Middle School principal’s list and honor roll

Eighth Grade

Olivia Adams, Chloe M. Beveridge, Hannah E. Dies, Denton M. Dodson, Ava I. Fedder, Emma J. Fung, Amelia G. Gann, Kaitlyn A. Gee, Adam Goode, Bronar L. Goshern, Paris A. Hastings, Brody N. Hays, Ethan C. Heinz, Emma M. Herren, Kenneddi A. Mastin, Reese L. Miller, Asia Nguyen, Emma C. Pierucki, Nina M. Puckett, Ashton J. Scaminaci, Lilianna C. Smith, Katherine E. Stewart, Savannah L. Stubblefield, Logan B. Sullivan, Caroline Triplett and Grant M. Williams.

Seventh Grade

Grace Agosta, Gabrielle Bowie, Molly B. Burress, Dalen Cicora, Cayden Cravener, Britony Gill, Austen C. Gore, Jahelyn Z. Hernandez, Eva L. Jacobs, Emily Lawson, Ethan T. Mallas, Julia Manus, Aaliyah Mcelhiney, Jordan L. Megibben, Ella Summar, Kendra Szych, Mason D. Tisdale and Kara A. Weiser.

Sixth Grade

Miranda R. Bailey, Tatum N. Bayliss, Nora Blevins, Nathan D. Dedman, Lillian L. Dooley, Easton Drennon, Bethany D. Franklin, Jace Gardner, Kerigan Gill, Bailey Hendrickson, Riese A. Huckaby, Neleigh J. Hutto, Juan C. Jimenez, Ethan Lowry, Sherany Morales, Rachel Moscardelli, Jacob T. Oakley, Alaina M. Ramsey, Kenzie Rowlett, Addison Stover and Addison E. Tenbarge.

Honor Roll

Eighth Grade

Trevor A. Anderson, Vaknea M. Ashworth, Isaiah C. Bell, Hailey R. Bly, Maggie E. Brantley, Addison Brinley, Marissa F. Coleman, Zachary G. Confederat, James G. Conner, Jaxzen A. Cooke, Robert C. Davenport, Isaiah D. Douglas, Jasmine M. Eichelberger, Brookleen P. Frye, Cristal S. Garcia, Rachel A. Halbert, Connor C. Hall, Kaven L. Hall, Julie K. Hamm, Ian M. Jennings, Bryce Kelley, Gracie M. Kennedy, Thomas M. Key, Jeremiah Kirkpatrick, Nicholas C. Maggart, Ortencia C. Martinez, Meioshe M. Mason, Mark L. Mayfield, Abigail L. Mcclain, Madelyn A. Melvin, Harvey Luis B. Mercado, Abigail E. Montgomery, Mattie Neal, Kara E. Neely, Anthony T. Paponetti, Kylie S. Penn, Terri Reynolds, Shaunnissa C. Richardson, Luke A. Robertson, Yanet B. Rosales, Elizabeth C. Smith, Ty M. Smith, Ayunah L. Sneed, Sarah L. Sotelo, Olivia K. Stranahan, Bryce E. Strickland, Leander A. Tenbarge, Kyle A. Toporowski, Hannah Totaro, Bryson T. Underwood, Stephanie Vivar-Lopez, Grayson K. Warren, Destiny M. Wierzbicki, Faith S. Wolfe and Karlee J. Wright.

Seventh Grade

Nelaya A. Abebrese, Delaney Allen, Jackson Bode, Rubin Brinkley, Avery Brockman, Carson Byrd, Leah C. Creasman, Jonathan Cruz, Kendall M. Dies, Mariana Dominguez Lopez, William A. Donald, Brianna R. Duncan, Cameron A. Fuller, Grayson D. Galentine, Abigail T. Gann, Savannah Gibson, Kayla R. Hamlet, Olivia Harding, Carolina Huerta, Kenai N. Huynh, Connor Ivey, Grace E. Johnson, Cameron B. King, Shivani J. Lad, Reagan L. Lane, Cassie M. Long, Jeidi M. Luna, Emily F. Magers, Gracie Maxwell, Lily Maxwell, Cana M. Mcdonald, Nadia J. Mean, Dillon Moore, Matthew Myers, Emily R. Ortiz, Cheyenne Pallotti, Landon Patterson, Ashton Perry, Emily A. Pollock, Robert Patrick C. Quilaquil, Lillian Reece, Gabriella Sansiviero, Jackson D. Smith, Andrew G. Summar, Gracie Turner, Elizabeth Wilke, Sam Williams, Ayanah M. Williamson, Ke’Jon L. Wood and Lashanti L. Woodmore.

Sixth Grade

Tatiana Abad-Gallegos, Glentis K. Abbott, James Buttrey, Caleb Butts, Gardenia Carrillo Dominguez, Allen K. Cleghorn, Landon M. Coleman, Christopher Cooley, Avry W. Corley, Savannah T. Cowan, Terriana J. Davis, Kinsela Devalve, Bianca N. Douglas, Addyson Gregory, Benjamin W. Griffin, Ethan Haverstick, Chaney Heath, Emily G. Henson, James Hicks, Andruw W. Hodge, Brooklyn Holmberg, Molly Hopkins, Memphis O. Huggins, Isry’El A. Il’Auuwaahid, Kelland Ivey, Kay’Onna A. Jackson, Colby Jones, Amapola I. Luna, Sandra Martinez-Cano, Michael J. Matz, Hunter C. Mcconnell, Cyria A. Mcgill, Carson Moore, Ngan Nguyen, Garrett A. Oliver, Briana M. Ortiz, Madelyn Perry, Megan E. Pierucki, Allyissia M. Reynolds, Briston Roberge, Kirsten L. Roberts, Ellen M. Smith, William A. Smith, Christopher Spurlock, Adelyn Stephens, Morgan S. Tisdale, Ja’Maeyah L. Whitfield, Maliyah A. Wilkins and Brooklyn M. Young.