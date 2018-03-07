Byars Dowdy Elementary School principal’s list and honor roll

Second Grade
Tre Buford, Sophia Cook, Layla Flatt, ZaMyra Gordon, Ethan Lewis, Emma Magana, William Robey, Samantha Smithen-Jackson and Blakelyn Wright.
Third Grade
Amelia Friedhof and Aryanna McCarver.
Fourth Grade
Sebastian Anderson, Madalyn Dursma, Carmen Ferebee, Aaylah Gibson, Mackenzie Houser, Zoe Kirby, Kinley McCaslin, Isabella Miller, Khlow Morgan, Siya Patel, Lilly Purnell and Adeline Smith.
Fifth Grade
Sion Agee, Piper Christman, Allie Adams, Jadalyn Bradley, Bailey Marshall and Avery Sellars.
Honor Roll
Second Grade
Romel Anderson, William Barrera, Conner Barry, Levi Bird, Riley Boatman, Harlynn Bryan, Kylie Cecil, Greta Christman, Kamryn Cobble, Cason Denton, Dylan Fagen, Paxton Greer, Patience Grisham, Kenneth Guay, Ruby Hill, Tanner Jenkins, Erin Jones, Hailey Kirby, Jonathan Lamer, Isaac Lloyd, Dyllan Luna-Blas, Eduardo Mendez, Jimmy Mendoza, Gianna Meyers, Grady Mitchell, Bennett Mitterholzer, Brenda Ortega, Kadence Payne, Eden Pine, Benjamin Porter, Patrick Ramos, Knox Rhodes, Karsen Rigsby, Sophia Ritchison, Sadie Saunders, Brennan Scurlock, Eden Smith, Eilem Smith, Kasyn Smith, Carson Thomas, McKenzie Jo Thompson, Amelia Turner, Antonioo Vargas, Christian Vasquez, Elizabeth Vega Galvez and Jameson Waldon.
Third Grade
Alex Belcher, Celina Delgadillo, John Dominguez, Haniyah Dotson, Kevin Garcia, Presley Jones, Layne Kennedy, Layla Maciel, Colton Mason, Yesi Ninez, CeCe Pine, Kylie Rampersad, Mandi Rothermich, Zion Seay, Jaden Stafford, Stevie Stewart, Jenny Yow and Diego Zermano.
Fourth Grade
Shaelynn Arquez, Sophie Bayes, Macy Bird, Madalyn Carr, Lilly Clark, Aydan Dickens, Levi Fesfahiwot, Diedre Fite, Caleb Flatt, Ethan Gilbert, Ari Gillespie, Emma Guay, Zoe Hemontoler, Jada Houston, Edelyne Lamer, Yuridia Martinez, Sophie Mitchell, Leslie Montesinos, Carolyn Natte, Melissa Ortiz-Garcia, De’Angela Passley, Marlen Pineda, Kayleigh Rothermich, Terrell Searcy Jr., Raylene Seay, Shaun Strane, Levi Tesfahiwot, Sawyer Turner, Emmalee Williams, Jack Williams and Dana Winfree.
Fifth Grade
Hayden Allison, Zack Ankney, Brandon Boatman, Josh Burgett, Leah Cochran, Logan Cowan, Gavin Elkins, Emily Fuentes, Raine Green, Chance Grooms, Jordan Hill, Eli Hodge, Bryson Legon, Luiz Lopez, Mark Macias, Addisen Mitterholzer, Blake Mofield, Danna Pacheco, Samia Payne, Jesus Prado, Leonardo Ralios, Eliza Ramirez, Eden Rigsby, Daisy Ross, Cheyanne Vasquez, Nallely Vega, Arianna Walker, Darrius Washington, Rhiannon Wheaton, Draven Whitehead and Timothy Winters.