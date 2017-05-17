Byars Dowdy Elementary School principal’s list and honor roll

Second grade
Zac Bauman, Alex Belcher, Celina Degadillo-Perez, Amelia Friedhof, Jared Gonzalez, Presley Jones, Layla Macial, Aryanna McCarver, Kinlee Morgan and Rayne Schumann.
Third grade
Madalynn Dursma, Carmen Ferebee, Aayla Gibson, Mackenzie Houser, Zoe Kirby, Kinley McCaslin, Analyn McKenzie, Siya Patel, Marlen Pineda, Lilly Purnell, Terrell Searcy, Adeline Smith and Shaun Strane.
Fourth grade
Sion Agee, Hailey Bland, Piper Christman, Eli Hodge, Bailey Marshall, Daisy Ross and Avery Sellars.
Fifth grade
Abbey Apple, Ellery Cotter, Casen Kincaid, Joshua Lamer, Kaylee McCaslin, Maddye McKenzie, Ben Pernell, Kaylee Sellars and Addie Tenbarge.
Honor Roll
Second grade
Alytsy Amador-Romero, Stephanye Ayala-Barrera, Jayden Bailey, Kaleb Boyd, Gavin de la Cerda Smeer, Haniya Dodson, John Dominguez, Kassidy Eldridge, Kevin Garcia, Cassi Hayes, Felipe Hernandez, Matthew Hudson, Landon Hunnicut, Glen Lambert, Evelyn Leiva, Nevaeh Logue, Jesus Lopez, Olivia Mann, Geovany Martinez, Pilar Martinez, Colton Mason, Yesenia Niniz, Jayden Otero, Zoe Plummer, Marcus Rogers, Jaden Stafford, Stevie Stewart, Tommy Wang and Diego Zermano.
Third grade
Pierce Anderson, Shawn Baumann, Sophie Bayes, Macy Bird, Sammilu Brewington, Madalyn Carr, Aydan Dickens, Bryley Felkins, Caleb Flatt, Ari Gillespie, Jaycee Gilliland, Dylan Grooms, Emma Guay, Ava Jones, Rayna Lambert, Edelyne Lamer, Yuridia Martinez, Sophie Mitchell, Leslie Montesinos-Garcia, Khloe Morgan, Tra’Maria Neal, Mary Neisz, Maci Orgeron, De’Angela Passley, Kadynn Powers, Tyler Ray, Raylene Seay, Chloee Squirres, Levi Tesfahiwot, Sawyer Turner, Harmoni Uhls, Jack Williams and Dana Winfree.
Fourth grade
Hayden Allison, Aubree Bishop, Brandon Boatman, Logan Cowan, Gavin Elkins, Emily Fuentes, Jordan Hill, Houston Humes, Marc Macias, Landon Massey, Addisen Mitterholzer, Julissa Ortiz, Danna Pacheco, Evan Pryor, Leonardo Ralios-Miguel, Destin Redferrin, Zeferino Resindez, Kiyla Starks, David Vasquez, Nallely Vega, Arianna Walker, Zachary Walker and Kenneth Winfree.
Fifth grade
Carleigh Blackburn, Emma Brewer, Ellie Jane Brewington, Zakiyah Brooks, Maddy Campbell, Maleah Campbell, Ellie Denton, Kaitlynn Dycus, Jacob Farmer, Elysia Fricke, Aundrea Huddleston, Cara Jones, Alberto Luna, Jeremiah Marsh, Trey Robey, Elijah Shreeve, Willa Stoffer, Ellington Tenbarge, Jennifer Vega, Rosalia Vitervo-Tenorio, Chloe Weitzel and Gus Yelton.