Gladeville Elementary School principal’s list and honor roll

Second grade
Hudson Beal, Noah Bennett, Machaela Black, Kinsley Brown, Autumn Burns, Braden Burress, Arianna Burroughs, Lily Cook, Luke Corley, Parker Cornelison, Nate Cox, Kiley Davis, Kylie Delacey, Brylee Fly, Cara Gullett, Reese Hagar, Michael Harris, Rocky Hazel, Isabella Hildabrand, Arjuna Irwin, Addison Jenkins, Stephanie Kemp, Savannah Lannom, Sophie Lannom, Danakka Lee, Mary Beth Martin, Max Mervar, Rylee Milan, Hayden Moran, Johannah Murguia, Olivia Muraira, Wyatt Nichols, Gaines Odom, Keelan O’Neil, Stillings Orman, Lucas Pack, Brooklyn Rankhorn, Orrin Rensch, Jackson Ricketts, Jakarah Sanders, Brenna Scott, Paris Snyder, Caleb Sparks-White, Carter Spencer, Reid Spencer, Maddie Stevens, Ethan Stewart, Alex Stone, Hunter Suttles, Gigi Thomas, Liam Trammell, Cassie Tucker, Wesley Vertrees, Oakley Webster and Isaiah Word.
Third grade
Azlyn Bingman, Lawson Brewer, Marco Daniel, Alexander Gessford, Klaire Grandstaff, Avery Hall, Savannah Hunter, Jeremiah Jernigan, Autumn Lane, Kimberly Le, Mallory Lee, Dalton Lockridge, Aryn Minnifee, Riley Mirghavami, Carly Mitchell, Kate Mitchell, Trevor Mounsey, Judson O’Neil, Sean Pardue, Grace Smith, Lilly Stamps and Alyssa Thompson.
Fourth grade
Abby Adams, Katelyn Breese, Nathan Cornelison, Gracie Fowler, Seniah Harding, Evan Harwell, Brooke Johnson, Kevin Joseph, Avery Lee, Drew Massengale, Uskani Munkhdorj, Isaiah Muraira, Matt Nye, Teagan Richey, Jon Ryan Russell, Shelby Sergeant, Cy Taylor, Talon Thompson, Amelia Underwood and Sailor Willis.
Fifth grade
Jack Allen, Abbie Dwyer, Hannah Frattini, Addi Kahrs, Toby Mattone, Bailey Oldham and Aaliyah Rankhorn.
Honor Roll
Second grade
Ryan Adams, Geneva Alcendor, Elijah Allison, Josie Brown, Bella Carter, Tatum Crouch, Keaton Denton, Zavyaun Dobson, Abby Friedman, Grafton Graves, Harry Hanley, Joseph Harkreader, Cayden Harrell, Ella Harris, Peter Howard, Georgia Jett, Jaxon Jones, Noah Jones, Elie King, Chance Knight, Avery Kruse, Eli Larosa, Jordyn Lee, Mason Lee, Jayden Mead, Lili Monroe, Charley Neal, Sereniti Owen, Lei Lani Pierre-Antoine, Caylee Porter, Tristan Pulliam, Dalton Rice, Jaxon Rice, Camille Scott, Marli Southard, Jackson Springer and Alivia Stepp.
Third grade
Emme Allen, Natalie Andrews, Kaden Blythe, Jayla Davio, Luma DeAlcantara, Josh Dill, Caden Downs, Alexa Dubois, Caylie Goddard, Stephen Griffin, Ashton Hall, Landon Henderlight, Lyllia Hutchinson, Garren Howard, Jalen Johnson, Sophie Jones, Hayden Kennedy, Major King, Jenna Lee, Isabelle McCaleb, Cameron McCoy, Owen Mills, Zoey Moon, Maggie Pearson, Jason Richardson, David Robertson, Julian Rotelo, Kylie Russell, Isabella Schober, Haylen Shepherd, Kinzie St.Clair, Colton Vivrette and Matt Walker.
Fourth grade
Konnor Adelsberger, Katelyn Barth, Triston Blackburn, Logan Brown, Atticus Christol, Cal Clark, Presley Clark, Lacey Coursey, Molly Dillard, Jacob Duncan, Alexander Elmore, Gavin Fancher, Brody Fly, Cameron Forsythe, Lola Fowlie, Spencer Green, Tyler Griffin, Sutton Hawkins, Silas Howard, Jimmy Jones, Ethan Kane, Addison Keisling, Isabelle Lamberson, Presley Lannom, Haylee Marshall, Aaron Mattingly, Valerie McCaleb, Chandler Meacham, Tommy Midgett, Jaelynn Morris, Gracie Jo Powell, Zane Reynolds, Mikah Riggan, Isaiah Roseberry, Reed Siddell, Alexia Smith, William Snyder, Daniel Vertrees, Kellie Walden, Boston Webster and Kameron Williams.
Fifth grade
Joshua Armistead, Olivia Betham, Riley Christie, Lilly Clark, Aaron Clapa, Bryce Cox, Katherine Fralix, Lainey Hitt, Braylon Hill, Jordan Hobbs, Chandler Hurst, Brayden Hutchinson, Ali Jones, Danielle Lloyd, Dalton Murguia, Kayla Ollie, Jessica Reeves, Sebastian Roll, Josh Smith, Taylor Snyder, Brooklyn Sowell, Leo Tarusov, Will Vokes, Cayson Walz and Brayden Williams.