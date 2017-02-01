Mt. Juliet Elementary School principal’s list and honor roll

Second grade

Annie Blackman, Ainsley Booher, Kingston Boyle, Graham Brannon, Evan Buckner, Claire Carlton, AJ Cason, Jackson Cunningham, AJ Dungan, Taymor Elekaili, Benjamin Ellis, Adelaide Fly, Emma Forster, Bailey Gibbs, Jackson Glascock, Kellen Gnann, Kylie Golden, Olivia Harris, Joseph Hawkes, Nick Henley, Karsen Killian, Liam Kloeppel, Everett Lawson, Sam Long, Kate Mallicoat, Miller Mayer, Oscar McCarter, Ian Moore, Brady Ratliff, Kaileigh Rice-Merman, Kiera Richardson, Emma Savage, Hayden Sheehy, Macy Shipley, Kaydence Smith, Samantha Swierc, Savannah Szyperski, Ben Taylor, Malachi Tinley, Colin Walker, Ryan Walker, Lucas Waller, Charlotte Willms, Averie Woelke, Alexander Wood and Jonathan Yates.

Third grade

Yoluos Adbelmalak, Casey Ayuk-Tabi, Hallie Anderson, Phoenix Baker, Hailey Bartlett, Riley Bearup, Jacob Bierce, Reagan Brown, Raistlen Burgenheim, Joey Cass, Destin Chinoda, Hannah Compton, Hailey Smoot, Jackson Crawford, Tessa Cummings, Charleigh Beth Dick, Noah Dixon, Drew Eckel, Sarah Elgin, Megan Ephrem, Emma Freeman, Gianna Gregro, Emerson Haley, Avery Hopper, Abby Johnson, Kaylee Kim, Savannah Mahoney, Breckin McAnally, Lydia Moore, Tyler Oakley, Braden Palmeira, Luke Partin, Whitley Pleasant, Bret Robey, Autumn Scillian, Anna Sergent, Hannah Shell, Gracie Shewmake, Sam Stafford, Payton Trull, Emily Watkins, Abby Willoughby, Savannah Wilson, Molly Woods and Joey Zajaczkowski.

Fourth grade

Liam Bowles, Dezeree Butters, Ella Cleveland, Ethan DelConte, Maggie Dunlap, Hannah Ellison, Violet Harris, Joanna Hawkes, Christopher Henley, Jenna Jacobs, Reagan Jones, Grady Newton, Vidhi Patel, Ben Rada, Adalee Rainey, Tyler Stott and Isobel Weyland.

Fifth grade

Owen Agee, Cody Ambrose, Lockard Boyle, Jentzen Cuthbertson, Julia Eckel, Annasophia Gibson, Morgan Heim, Sammi Hite, Lucy Kammerer, Erin Keating, Avery Lawson, Makenzie Romer, Clara Grace Sanders, Madelyn Sheehy, Ella Smith, Steven Sun, Resha Kate Tinley and Ellie Kate Wright.

Honor Roll

Second grade

Jacob Abbott, Jonathan Blumdhardt, Abel Bruck, Aspen Burks, Ayden Cayce, Danny Chalk, Laken Chinoda, Julia Cleveland, Braelynn Cook, Jazzy Daniele, Kyle Dolezal, Chad Druen, Ian Farley, Matthew Fichtl, Rohan Ganachari, Jodi Hardin, Lilly Lockwood, Sam Massey, Travis Moreno, Ecco Palte, Priti Patel, Jonathan Pesquera, Disha Pierce, Sarah Ray, Zane Richardson, Tyler Rupp, Mia Sourignavong, Sophie Thompson and Alana Trivett.

Third grade

Gomana Adli, Patrick Atkinson, Adam Barnett, Abby Bauman, Ben Bauman, William Belcher, Maddox Berry, William Brady, Isabel Brandon, Matthew Broyles, Ezra Buchanan, Gavin Carr, Ethan Chapman, Kennedy Christopher, Brayden Cornelius, Omeiza Daniyan, Jaycie Dixon, Eden Dominski, Chris Farag, Katie Felix, Preston Flowers, Riley Ford, Paxton Garrido, Anthony Giampaolo, Zoe Graves, Brandon Helm, Jayla Hill, Aubri Holleman, Vincent Huitz, Mark Hull, Alex Johnson, Ava Lacinski, Kendall Lasater, Jonathan Ludeman, Ella Manchir, Rylee Marshall, Madelyn Martin, Katelyn Massey, Wesley Murray, Richardo Placencia, Samuel Rada, Alexis Reagan, Hayden Samol, Braden Selwyn, Christopher Spencer, Robby Streszoff, Olivia Swierc, Ben Thomas-Short, Isabella Waters, Ashton Watkins, Avery Wayne and Jackson Wix.

Fourth grade

Taylor Bartlett, Corabelle Beasley, Nick Blaire, Rachel Blumhardt, Kayla Brown, Lincoln Burch, Ethan Campbell, Sydney Cason, Caleb Christopher, Ansel Davis, Sadie Duke, Chloe Elekaili, Cory Fichtl, Addison French, Aubrey Hamblen, Evan Hardin, Case Hayner, Andrew Huffine, Ellsie Humes, Grant Johnson, Nathan Kowalski, Maggie Lambert, Lily Lipscomb, Alivia Mang, Ella Mason, Mia McGranahan, Addison McQueen, Cash Mead, Jalen Mitchell, Micah Monk, Natalie Moreno, Anthony Morris, Hannah Neal, Liam O’Quinn, Jeremiah Pardue, Courtney Parker, Ahanti Patowary, Jackson Phibbs, Reece Price, Casen Roark, Lauren Seabolt, Grayson Sevelius, Dylan Shirley, Jocelyn Smith, Ammon Stacey, Ashlee Swift, Rykan Tarazona, Sadie Tribe, Xander Ward, Nikolas Ware, Morgan Winters and Sawyer Young.

Fifth grade

Joseph Abbott, Aiden Adcock, Brandon Alford, Madelyn Anderson, Abi Aronin, Sydney Ashabranner, Kiran Bhela, Alayna Booher, Bryce Christenson, Kaleigh Copeland, Brandon Druen, Hannah Ellis, Joshua Felix, Chloe Gessner, Reese Gibson, Emma Gnann, Sophia Guo, Carter Hackman, Isaac Hawkins, Haley Hill, Kaylen Hix, Tori Jacobs, Kalyn Killian, Camden Lackey, Grant Leyk, Victoria Linville, Josephine McAfee, Patrick McClanahan, Scarlet Melhorn, Madilyn B. Miers, Catherine Moore, Aiden Neal, Bella Silverwood, Travis Smallwood, Caitlyn Spencer, Jada Stacey, Callie Thompson, Breanna Trivett, Noah Vaughn, Lamar Wade and Sophia Waters.